Slevy na jízdném nával do vlaků nepřinesly. A dohoda o jedné jízdence mezi dopravci dosud není

„Každý týden se poměr cestujících využívajících slevy zvyšuje. Dnes se to blíží třiceti procentům cestujících v našich vlacích a autobusech. Myslím si, že se to může ustálit okolo čtyřiceti procent,“ uvedl Jančura. O jednotkách procent hovoří i předseda představenstva ČD Miroslav Kupec.

studenti do 26 let

děti od 6 do 18 let

„Ministerstvo to odsouhlasilo. Metodika říkala, že slevy budeme počítat z obyčejného jízdného. Ale pokud se v prvním týdnu ukázalo, že to bylo jinak, reagovali jsme a od 14. září už jsme počítali slevy jinak,“ ujistil Kupec.

Jedna jízdenka? Dopravci se stále nedohodli

Od roku 2020 by si dopravci na železnici mohli vzájemně uznávat jízdenky. Cestující by tak již nemuseli při přestupu na vlak jiného dopravce kupovat více jízdenek, ale stačil by jim jeden jízdní doklad platný ve vozech všech dopravců. Jinde ve světě standard, v Česku to podle mnohých brzdí vzájemná neochota dopravců si vyjít vstříct. Vzorem je třeba Švýcarsko.

„Celošvýcarská lítačka – generalabonnement – platí na všechny vlaky, autobusy, všechna MHD, lodě a velkou část lanovek. Kouzlo ale spočívá v tom, že ti dopravci se na tom dohodli spolu. Začalo to před sto lety, že se dva největší dopravci na železnici – SBB a BLS – domluvili, že si budou vzájemně uznávat jízdenky, a ostatní dopravci se postupně přidávali, protože sami viděli, že je to dobré,“ vysvětlil před časem ČT 24 Vít Janoš z Dopravní fakulty ČVUT.

Podle Jančury by tak vzájemné uznávání jízdenek mohlo začít fungovat okamžitě od doby, kdy na to ČD přistoupí. „Dnes devadesát procent cestujících jezdí vašimi vlaky, my se rádi přizpůsobíme vašim IT systémům, sejmeme čárový kód z vaší jízdenky, vaše ČD Telematika to doprogramuje a buď vám ty náklady zaplatí stát, nebo si řeknete, že chcete dvě procenta z každé jízdenky, která proteče přes vás a my vám je prostě dáme,“ uvedl Jančura.

Svou nabídku pak ještě vzápětí navýšil – konkrétně tedy na to, že na prodejních místech svých firem bude jízdenky ČD prodávat bezplatně a za nabídku jízdenek RegioJetu a Student Agency v síti pokladen ČD zaplatí drahám deset procent. „Můžu vám slíbit, že se tím budu zabývat a rychle vám dám na to odpověď,“ opáčil na to Kupec.