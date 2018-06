ČNB zvýšila úrokové sazby. Situace byla tak jasná, že nebyl důvod krok odkládat, říká Rusnok

„ČNB potěšila trhy, které se mírně přikláněly k tomu, že sazby se na dnešním zasedání zvednou. Koruna na oznámení výsledku reagovala posílením na 25,70 koruny za euro. Pro zvýšení sazeb mluvil domácí ekonomický vývoj,“ řekl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Skokové posílení o 20 haléřů ale české měně dlouho nevydrželo. „Postupem času česká měna ztrácela a nepodpořila ji ani následná tisková konference guvernéra Rusnoka,“ popsala ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

„Postupně zpětně oslabovala na 25,86 koruny za euro. To nejsou úrovně, na kterých by Česká národní banka chtěla korunu vidět. Centrální bankéři proto budou muset téměř při každé příležitosti investory hlasitě lákat na to, že proces zvyšování úrokových sazeb stále není u konce. Jinak se těžko vrátí výraznější posilování koruny,“ uvedli Jiří Cihlář a Markéta Šichtařová z Next Finance. „Objevuje se i riziko, že by do hry opět mohly vstoupit intervence, ale na druhou stranu než posledně. Intervence by tentokrát mohly korunu posilovat,“ dodali.