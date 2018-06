Koruna se propadá. ČNB ji může vytáhnout, ale jen zvýšením sazeb

V případě, že centrální bankéři sazbu zvýší již nyní, shodují se analytici, že by koruna měla posílit. „Koruna by posílila v řádu 20 až 30 haléřů,“ uvedla ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová.

Inflace je nyní nad odhadem i nad cílem (dvě procenta) centrální banky, uvádí hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. „Pokud by se inflace měla skutečně ‚utrhnout nahoru‘, což se ovšem zatím zdaleka nestalo, tak by to pro českou ekonomiku žádoucí nebylo,“ dodává. V tomto širším kontextu tak podle Jáče zdaleka nejde pouze o to, komu vyhovuje, či naopak nevyhovuje o něco slabší či silnější koruna.

Slabá koruna nyní pouze narovnává podmínky, které vyvolalo přehřátí ekonomiky, čímž je z dlouhodobého pohledu pozitivní pro zdraví hospodářského vývoje, a tedy všech subjektů, zmiňuje ředitelka Next Finance Markéta Šichtařová. Přehřátí ekonomiky zase do značné míry vyprovokovala ČNB svými intervencemi, soudí. Došlo k akceleraci růstu HDP a spotřebitelské poptávky, což napnulo trh realit, trh práce či třeba hypoteční trh. Nyní slabá koruna organicky působí ve směru zchlazování spotřebitelské poptávky, soudí Šichtařová.

Slabá koruna naopak nevyhovuje dovozcům, kteří provádějí nákupy v zahraničních měnách. Importéři mají kvůli slabé koruně vyšší náklady, což se může promítat i do koncových cen na tuzemském trhu. Slabá koruna nevyhovuje ani lidem, kteří pojedou na dovolenou do zahraničí. Kvůli slabší koruně se jim totiž prodraží nákupy v cizině, dodává Křeček.

Všeobecně platí, že slabá koruna vyhovuje českým exportérům, kteří mají tržby v cizích měnách. Díky slabé koruně se vývozcům navýší zisky po převodu tržeb do české měny, uvádí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Slabá koruna vyhovuje i investorům, kteří obchodují na zahraničních trzích. Například investoři, kteří vlastní americké akcie, získají kromě výnosu z investice i výnos z kurzového rozdílu po převodu dolarů do české kouny.

Mírné posílení koruny při růstu sazeb předpokládá Seidler, „protože trh už částečně s tímto vývojem počítá“. To předpokládá i Kovanda. Upozorňuje však, že pokud nebude mít toto posilování další podporu v podobě pokračujících prázdninových slovních intervencí představitelů ČNB ve prospěch silnější koruny, bude to jen krátkodeché.

Nic se nemění, koruna padá

Pokud by ke zvýšení sazeb ve středu nedošlo a nezaznělo by ani varování, že sazby budou zvýšeny, soudí Šichtařová, že koruna nebude vůbec reagovat, nebo dokonce oslabí. To v případě, že budou globální trhy nervózní.

„Pokud by ČNB ponechala sazby na současné úrovni, bylo by to pro trh zklamáním a koruna by patrně dále oslabila směrem k hranici 26 korun za euro,“ soudí také Seidler.

Od listopadu 2013 do dubna 2017 držela Česká národní banka kurz české měny uměle ve slabším kurzu než 27 korun za euro. Činila tak intervencemi na devizovém trhu (nakupovala eura, aby oslabila korunu), vydala na to celkově více než dva biliony korun. Na tuto její akci dodnes panují mezi odborníky rozporuplné názory.