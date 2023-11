Senátoři chtějí změnit valorizaci výdělků obecních zastupitelů. Stihnout to musí do konce roku

Zbývají poslední týdny

Čas přitom rychle utíká. „Když bychom to vrátili 29. nebo 30. (listopadu), tak oni na to nesmí sáhnout deset dnů a mohli by se k tomu dostat 12. prosince. Pokud by se to nestihlo do ledna, tak obecní zastupitelé nedostanou ani korunu,“ varuje před prodlevami předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS).

Normu tak chtějí senátoři příští týden zařadit jako první bod schůze. „Jsem připraven časově reagovat na to, že by to šlo zpátky do sněmovny. Neříkám, že budu rád. Budu volat na Pražský hrad a upozorním pana prezidenta, že ještě před svátky mu přistane jeden dárek,“ poznamenal vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Novela také zvyšuje na pětinásobek limitní částky, o nichž bude moci rozhodovat obecní či krajská rada. Podle sněmovní opozice jsou moc vysoké, ta senátní v tom ale problém nevidí. „I trojnásobek by určitě stačil, ale kdo ví, kdy se k tomu vláda dostane, když to bude zase platit dvacet let, tak při té vysoké inflaci je to určitě v pořádku,“ myslí si první místopředseda senátorského klubu ANO a SOCDEM Petr Vícha (SOCDEM).