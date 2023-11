Rakovina prostaty je nebezpečná hlavně při pozdní diagnostice. Od ledna odstartuje screeningový program

Muži ve věku nad 50 let by neměli zapomínat na preventivní vyšetření prostaty. Zdravotníci na čtvrteční konferenci upozornili, že v Česku ročně umírá na rakovinu prostaty 1400 lidí, a to kvůli pozdní diagnostice nádoru. Když se na něj přijde včas, lze dobře léčit. Od příštího roku by měl s prevencí pomoci screeningový program rakoviny prostaty hrazený pojišťovnami.