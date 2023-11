Stávková pohotovost je velkou ranou pro české zdravotnictví, uvedl Juchelka

„Je mi líto, že se nedohodli, protože ta stávková pohotovost bude trvat i nadále. Je to velká rána nejen pro české občany, ale i české zdravotnictví. My musíme začít měnit veškeré systémy, které se týkají zaměstnávání v rámci zákoníku práce těchto náročnějších profesí, hlavně z hlediska času, který oni tomu věnují,“ prohlásil Juchelka.

Od prosince část lékařů odmítla sloužit přesčasy, čímž chtějí podpořit své požadavky na změny v odměňování a přesčasové práci. „Klíčovým problémem je to, že ti lidé jsou unavení, dělají přesčasy a pokud je neudělají, tak si nevydělají tolik, kolik by si představovali. Vidíme, že je to už několikáté selhání ministra Válka, a to nejen z hlediska jednání s lékaři, ale i toho, že máme nedostatek léků a řešíme řadu problémů od nástupu této vlády,“ podotkl Juchelka.

Juchelka: Pokud nepřijde veto, podáme to k soudu

Ohledně setkání opozičních politiků s prezidentem Pavlem Juchelka uvedl, že hlava státu si na schůzce jejich názory vyslechla. „Ptali jsme se ho na jeho názor ohledně konsolidačního balíčku a prosili, aby ho nepřijímal. Neodpověděl, promýšlí si to a je ve vnitřní tenzi, zda ho podpořit, či ne,“ popsal jednání Juchelka, který prezidenta upozorňoval na slabá místa v rámci balíčku pro některé sociálně ohrožené skupiny.

Podle Juchelky mu účastníci schůzky vysvětlovali různé „konotace“ ohledně penzijní reformy, konsolidačního balíčku nebo cen energií. „Vlastně jsme mu popisovali i celou atmosféru, která vládne v Poslanecké sněmovně ve vztahu mezi vládní koalicí a opozicí. Bylo to přijetí naslouchající. Pan prezident si dělal poznámky. Doufáme, že naše názory vezme v potaz, aby se rozhodl, zdali podpoří, či nepodpoří konsolidační balíček,“ doplnil k setkání Juchelka.