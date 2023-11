Válek oznámil, že odbory odmítly jeho návrh na zvýšení mezd

Už před jednáním viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda kritizoval, že navrhovaný růst platů by se měl podle něj dotknout jenom části lékařů. Komora proto spolu s odbory žádala navýšení tarifních platů všech zdravotníků, což ministerstvo odmítlo.

ČLK podle svého prezidenta Milana Kubka trvá na sjednocení odměňování napříč nemocnicemi bez ohledu na to, zda je zřizuje stát či kraje. Základní odměna lékaře bez přesčasů by měla podle něj být 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. „Netrváme na tom, aby to bylo už od ledna 2024, souhlasíme s postupným navyšováním,“ upřesnil Kubek. Bez toho podle něj bude chybět čím dál víc lékařů.

Resort podle něj dostatečně negarantoval, že to tak bude. Za nedostatečnou považuje nabídku také předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.