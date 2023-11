Terorismus je po Rusku největší hrozba, řekl Řehka na velitelském shromáždění. Vyzdvihl jistotu financování armády

„Mezinárodní teorismus dál ohrožuje naši civilizaci. Kromě Ruska je to největší hrozba pro celé NATO. (…) Kromě velké války zůstává terorismus hrozbou, na kterou se musíme připravovat,“ zdůraznil. V projevu se zmínil také o rostoucím napětí v Indopacifiku, „kde se Čína snaží měnit světový pořádek“, nestabilitě na západním Balkáně i v Sahelu. „Všechny tyto jevy spolu souvisí a jsou propojené. I když jsou zdánlivě vzdálené, mají dopady na bezpečnost v Evropě,“ podotkl Řehka.

Za problém považuje Karel Řehka hlavně personální situaci armády. „Tuto oblast považuji za nejdůležitější, ale zároveň za nejtěžší,“ řekl. Poznamenal, že i když armáda učinila některá opatření, například zmírnila některé „zbytečně omezující“ kritéria, stále se přinejlepším jen daří hasit největší krize. Podle náčelníka generálního štábu se ale armáda nemůže spokojit jen s tím, že se chystají nákupy nové techniky. Připomněl, že ta funguje jen s kvalitními vojáky a výcvikem.

Prezident apeloval na efektivitu investic

Poprvé v nové funkci se velitelského shromáždění zúčastnil prezident republiky Petr Pavel – též bývalý náčelník generálního štábu. Na úvod svého projevu uvedl, že problémy, které ohrožovaly světovou bezpečnost loni, přetrvávají a navíc přibyly nové. „Celkově se bezpečnostní situace ve světě zhoršuje a komplikuje. (…) Konflikt je reálný,“ podotkl.

Podobně jako Řehka ocenil i Pavel, že se rozeběhly modernizační projekty a že Česko přijalo zákon o financování obrany. Zároveň ale zdůraznil, že se finanční situace armády začíná zlepšovat v době, kdy se stát potýká se špatnou hospodářskou situací.

„Výdaje na obranu budou mnohými vnímány s velkou nevolí. Je potřeba přistoupit k tomu nejen z toho pohledu, že budeme využívat možnosti, jak našim občanům dávat najevo, že to nejsou zbytečné výdaje, ale že je to investice do jejich bezpečnosti, ale abychom také tyto náklady maximálně efektivně dokázali využít,“ upozornil.