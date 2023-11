Sexuální trestné činy by měly u soudů řešit specializované senáty

video Události ČT: Případy znásilnění by měly řešit specializované soudní senáty

Na tyto trestné činy se soudce Sváček specializuje už desátým rokem. Podle něj je u takových případů důležitá empatie při kontaktu s poškozenými. „Jestliže dle závěru znalce je tady nebezpečí sekundární viktimizace, tak se snažíme – podle procesních předpisů – jejich výpověď z přípravného řízení přečíst, abychom oběť netahali před orgán činný v trestním řízení. To má na ně mnohdy i zdravotní důsledky,“ vysvětlil.

Speciální přístup k obětem

Specializace soudců by měla být zaměřená na oběti znásilnění, ale i domácího násilí nebo obchodování s lidmi. Oběti takových trestních činů zastupuje i advokátka In IUSTITIA Petra Naskosová. Podle ní soudcům chybí větší povědomí o tom, co se například v souvislosti s domácím násilím v obětech odehrává.

U soudů se podle Naskosové objevují otázky jako „Proč jste neodešla?“, „Proč jste to někomu neoznámila?“ nebo „Proč jste si to nechala líbit?“. „Když se potom podíváte na rozsudky, tak vlastně tento typ otázek a samozřejmě odpovědí na ně se pak promítá i do výše trestu,“ upozornila.

Specializaci soudců na jednotlivé agendy upravuje jednací řád soudů. Na trestním úseku jsou už nyní povinné specializace u kauz mladistvých, cizinců, dopravních trestných činů nebo u bankovní a finanční kriminality.