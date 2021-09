Dohodu o vině a trestu jde uzavřít i u znásilnění. Podle advokátky je výhodná pro pachatele, ale ne pro oběti

Třicetiletý muž našel dvanáctiletou dívku na internetu. Psali si, pak za ní začal jezdit. Podle matky zneužívané dívky za ní muž jezdil čtyři měsíce do jejích třinácti let. „Mezi pachatelem a naší dcerou skutečně docházelo k dokonanému sexuálnímu aktu,“ uvádí matka.

Podle matky dívky dostal muž tříletou podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Muž totiž uzavřel s dozorujícím státním zástupcem takzvanou dohodu o vině a trestu. To od loňského roku lze. A dokonce i u tak závažných trestných činů, jako je třeba domácí násilí nebo znásilnění.

Advokátka Lucie Hrdá zmiňuje i jiný případ, který skončil dohodou o vině a trestu. „Po dobu tří let šlo o 85 znásilnění manželky manželem, včetně týrání dětí. Znásilňování bylo velmi kruté, on ji věšel na řeznické háky a týral ji pomocí nástrojů, a ještě ji prodával. Dostal za to podmínku právě na základě dohody,“ sděluje Hrdá.

Je trest adekvátní?

Uzavření dohody o vině a trestu je pro stát výhodné. Pachatel se přizná a vše jde rychle, bez soudu. Dohoda je výhodná i pro pachatele, kteří se tak vyhnou soudnímu řízení. Advokátka Hrdá, která zastupuje oběti, zaznamenala ale i to, že pachatelé díky těmto dohodám se žalobci dostávají nižší tresty. A oběti nižší odškodné.

„Je to velmi často zjednodušené a trest potom není adekvátní tomu, jaký dopad to mělo na život oběti,“ zmiňuje. Dodává, že v rámci dohody se neprovádí žádné dokazování. „Takže my přijdeme a řekneme, že chceme 200 tisíc korun, a státní zástupce nám na tom jednání řekne, že podpoří 50 tisíc korun bez dokazování,“ doplňuje Hrdá.

Soudkyně a bývalá prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová je v hodnocení zmíněného postupu opatrnější. „Poškození z tohoto důvodu nevidím, ale zároveň nezastírám a nemohu zpochybnit, že v nějakých jednotlivých případech k tomu došlo. Máme ale dost prostředků individuální selhání napravit,“ myslí si.

Pobídka k civilnímu řízení

Pokud se například oběť domnívá, že odškodnění po dohodě mezi pachatelem a žalobcem dostala malé, sama o ně může násilníka zažalovat. I to je ovšem výhodné spíš pro stát než pro ni. Sama už nese náklady soudního řízení i všech posudků. Musí si platit advokáta a vše podstupovat znovu a na vlastní pěst.

Podle soudce a prezidenta Soudcovské unie ČR Libora Vávry je odškodnění otázkou občanskoprávního řízení, Česko ale podle něj na rozdíl od jiných zemí umožňuje oběti požadovat náhradu škody už v rámci trestního řízení. I poté má podle něj člověk možnost se obrátit na civilní soud a částku vymoci.

Podle advokátky Hrdé rozsudek následuje rychleji po spáchání trestného činu, nikdo už se ale podle ní nezabývá nároky oběti, které se buď přizná malá částka, nebo je pobídnuta k civilnímu řízení.

Oběť tak u těchto dohod nemá podle advokátky dostatečný prostor na to, aby v celé síle vyšlo najevo, jak moc jí pachatel ublížil. Psychické problémy má teď i v úvodu zmíněná zneužívaná nezletilá dívka. „Od nástupu do školy zjišťujeme, že není schopná sama do školy dojet ani se sama z té školy vrátit, protože má panické ataky spojené s obrovskými migrénami a nevolností,“ sděluje matka zneužívané dívky.

„Časovaná bomba“

Podle psychiatra a psychoterapeuta Tomáše Rektora se pak na terapiích často naráží na to, že oběti mají pocit, že nikdo nevnímá jejich bolest, nebo že si myslí, že jde o něco banálního, čím se nemá smysl zabývat. Tak to prý může ze začátku vnímat i oběť. „Trauma je mnohem větší, než si veřejnost myslí,“ podotýká Rektor.

Rodiče zneužívaného děvčete vnímají teď situaci jako „časovanou bombu“, protože nevědí, jaké následky si dcera ponese do budoucna. Pachatel, který je po dohodě s žalobcem jen v podmínce, měl dívku odškodnit sumou 48 tisíc korun. O vyšší odškodnění by ho rodiče museli zažalovat sami. Na to ale nemají peníze.

„Za to, co jste prožili, je trest, který dostanou, absolutně směšný,“ myslí si nevlastní otec zmíněné dívky. „Možná že ten člověk byl potrestaný jedině tím, že rok a půl žil v napětí, jak vlastně skončí,“ doplňuje.

Podle psychiatra Rektora je proto třeba, aby oběti sexuálního násilí věděly, že je „systém bere vážně, že si uvědomuje jejich utrpení a že je ochoten jim naslouchat“.