Letos se rozestavělo méně bytů než loni. Budování těch obecních chce stát podpořit miliardami korun

Většina obcí počítá s tím, že lidé budou platit nájemné, které je pro dané místo obvyklé. Připravují se ale i levnější varianty. „V dostupném nájemním bydlení se dá pracovat s nižším nájemným, než je obvyklé, pro určité definované skupiny,“ sděluje Bartoš. Třeba pro mladé rodiny do 35 let, seniory nebo lidi, kteří pracují na takzvaných strategických pozicích. To jsou zdravotní sestry, policisté, hasiči či učitelé.

Podobných center se teď v Praze připravuje patnáct. Do sedmi let v nich má být na osm tisíc bytových jednotek. „První projekty, které vzniknou na Praze 4, 5 a 10, by měly vzniknout v horizontu tří až čtyř let,“ dodává Urbánek.

Až tři tisíce bytů by také mohly stát na největším plzeňském brownfieldu. V třicetihektarovém areálu bývalých kasáren na Slovanech by se první stovky z nich mohly začít stavět už za tři roky. Soukromý majitel pobořené budovy strhl už před dvaceti lety. Stejnou dobu pak čekal, až bude moct na pozemku začít stavět bytové domy. Umožní mu to až dohoda, kterou uzavřel s novým vedením města.

„Dosud to bylo tak, že město buduje páteřní infrastrukturu. Jenomže pro město by to znamenalo čtvrtmiliardovou investici. Takže my jsme se dohodli úplně opačně,“ popisuje náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Vlastník pozemků vybuduje vodovodní řad, kanalizaci a dopravní komunikace. Pak areál odevzdá městu. To pětinu plochy za výhodnou cenu odkoupí a vybuduje obecní byty.

„Máme předkupní právo na pozemky za symbolickou cenu 40 korun za metr čtvereční,“ dodává radní pro bytovou oblast Světlana Budková (STAN). Má tu být také školka, park a základní škola. Zbytek plochy chce zastavět soukromý majitel.

V útlumu

Podle statistik vydaly úřady v září zhruba šest tisíc stavebních povolení. To je o desetinu méně než před rokem. I kvůli inflaci se ale zvýšila hodnota projektů, které razítko získaly, meziročně o jedenáct procent. Letos vzniká méně jednotek v bytových domech. Za první tři čtvrtletí klesla výstavba proti loňsku o šest a půl procenta.

V útlumu, a to už přes rok, je podle statistiků i výstavba rodinných domů. Od ledna do konce září se jich dokončilo o čtyři procenta méně v meziročním porovnání. A těch, kteří se do něčeho takového letos pustili, ubylo rovnou o třicet procent.

Důvod je celkem zřetelný: drahé hypotéky i materiály. Ti, kteří už staví, proto své projekty mnohdy upravují a osekávají.