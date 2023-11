Předčasné splacení hypoték se prodraží, banky by si mohly účtovat až jedno procento

Zatímco dnes můžou banky účtovat za splacení hypotéky před koncem fixace tisícovku, nově by to mohlo být podle plánu koaličních stran až jedno procento ze zbývající částky úvěru. Při dvoumilionové předčasné splátce čtyři roky před koncem fixace by byl poplatek dvacet tisíc korun.

„Měl by se týkat jenom nových smluv, respektive od okamžiku nové fixace,“ míní předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Bylo by důležité i to, jak daleko je to od konce fixace, to znamená jeden rok by bylo 0,25, dva roky půl procenta až maximálně jedno procento,“ zmínil místopředseda lidoveckých poslanců Michael Kohajda.

Původní plán ministra počítal s tím, že banky by si mohly účtovat až dvě procenta. Vláda už to schválila a poslala do sněmovny. Tam se ale proti postavili Piráti, TOP 09 a Starostové.

„Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí,“ řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru v červnu Josef Bernard (STAN).

Tři vládní strany požadovaly buď vyřazení návrhu z projednávání, nebo jeho zmírnění. A právě na druhé variantě se teď koaliční kluby dohodly. „Když pravidla nedáte, tak banky si kryjí rizika tím, že to riziko rozprostřou na všechny, co čerpají hypotéku,“ vysvětlil Bernard.

„Návrh považujeme za politickou realitu, a tedy kompromis. V opačném případě by pak mohlo dojít k tomu, že by zmizely dlouholeté fixace z trhu,“ konstatoval mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.