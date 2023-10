ŽIVĚ: Neměli bychom se cítit jako malý stát, řekl Pavel před udílením státních vyznamenání

„Od konce první republiky se naše území zmenšovalo, to ale neznamená, že bychom se měli cítit jako malý stát,“ poznamenal Pavel v projevu před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu. Češi se podle něj často vrací k historickým prohrám a obdobím nesvobody. „Soustřeďmě se ale více na úspěchy,“ řekl a poukázal na rok 1918 a 1989, ale i například i na vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Složitá novodobá historie přinesla i temné okamžiky, ke kterým by se podle Pavla měli Češi postavit čelem. Zároveň však má národ řadu „důvodů ke zdravému sebevědomí,“ i když má tendenci se podceňovat a ztrácet naději v lepší budoucnost. „K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli,“ řekl Pavel.

„Jsme Češi a jsme současně Evropané,“ řekl Pavel, který v projevu zdůraznil význam Evropské unie. Česko je podle něj spolehlivým partnerem, což dokázalo například i velkou solidaritou s uprchlíky z Ukrajiny.

Řád Bílého lva získal Pithart, Rychetský i Schwarzenberg

Jako prvního ocenil Pavel bývalého premiéra české vlády Petra Pitharta, kterému udělil nejvyšší státní vyznamenání. Řád Bílého lva předal také bývalému předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému a politikovi a čestnému předsedovi TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Řád Bílého lva udělil Pavel i již zesnulým osobnostem - vojenskému letci RAF perzekuovaného komunistickým režimem Karlu Marešovi, vojáku a sokolskému cvičiteli Františku Pecháčkovi a politikovi, který stál u vzniku Československa, Milanu Rastislavovi Štefánikovi.

Zeman pozvání na Pražský hrad nepřijal

Mezi hosty jsou kromě oceněných a jejich doprovodu zástupci vlády, vedení obou parlamentních komor a tamních výborů a klubů, rektoři, diplomatický sbor či představitelé církví.

Bývalý prezident Miloš Zeman se slavnostního předávání nezúčastnil, navštívil dvě jiné akce, které podle něj souvisí s 28. říjnem. Zemanův předchůdce Václav Klaus do Vladislavského sálu stejně jako v předchozích letech dorazil, stejně tak bývalá první dáma Dagmar Havlová.