Pět set korun na ubytování nestačí, volají studenti. Státní příspěvek se už přes deset let nezměnil

Cena za koleje stoupla skoro o polovinu, státní příspěvek, který studenti dostávají na ubytování, je ale už přes deset let stejný. Vyplývá to z údajů, které ČT zjistila od ministerstva školství. Studenti, kteří chodí na vysokou školu jinde, než je jejich trvalé bydliště, tak mají od státu nárok na přibližně 540 korun měsíčně. Některé vysoké školy proto svým studentům doplácí na bydlení ze svého. Ministerstvo školství do budoucna plánuje navyšovat hlavně sociální stipendia, která pobírají ti nejpotřebnější. Okruh studentů, kteří by na ně měli mít nárok, by se měl rozšířit.