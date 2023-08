Vysokoškolské koleje i přes zdražení hlásí plno. Studenti tak hledají i pronájmy

Zdražení kolejí některé přivádí do nájmů

Většina kolejí zdražila kvůli růstu nákladů. Jak zjistila Česká televize, studenti měsíčně zaplatí nejčastěji mezi třemi až pěti tisíci. Zdražení tak některé přivádí do nájmů. Například v Brně mají podle makléřů zájem o pronájmy právě studenti.

„Jsou tři zásadní měsíce — červen, červenec, srpen. Tady je enormní zájem o byty a těch tím pádem ubývá. Mohou za to hlavně studenti,“ okomentoval realitní makléř Unicareal Brno Zdeněk Mikulášek.

Pronájmy podle něj zdražily zhruba o tisíc korun na měsíc, podobné to je i jinde. „Kdybych vzal takový typický byt 3+1, tak se můžeme bavit o dvaceti pětadvaceti tisících asi i s poplatky. Samozřejmě to je něco, co asi jednotlivec nezaplatí,“ uvedl mluvčí Bezrealitky František Brož.

„Když se podíváme na Prahu, tak tam je zdražení zhruba o nějakých jedenáct procent, ta další univerzitní města jsou pod deseti procenty,“ dodal. Od září nájmy ještě pravděpodobně zdraží. I proto se podle společnosti více studentů stěhuje do okolí Prahy.