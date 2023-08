Najít ubytování pro studenty v Pardubicích bude oříšek. Koleje navíc opět zdražují

Univerzita Pardubice má kapacitu na kolejích více než 1200 lůžek. Už teď je ale jasné, že se na všechny zájemce nedostane. Přihlášek je totiž mnohem víc než volných míst. „Momentálně máme převis asi sto přihlášek na koleje. Rozhodujícím kritériem je čas dojezdové vzdálenosti,“ uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.

O místo na kolejích v Pardubicích žádá například Dan Jirousek z Heřmanova Městce. Privát by zvažoval jenom v případě, že by se na něj místo v ubytovně pro studenty nedostalo. „Za mě je výhodou kolejí to, že jsou častokrát levnější než privát. Jsou v blízkosti fakulty, člověk má také větší příležitost seznámit se s ostatními studenty,“ řekl.

Ne každý však na koleje chce. Například Pavlína Šoltová dá přednost podnájmu. „Od nového semestru budu bydlet na privátu. Je skvělé, že tam mám vlastní kuchyň, protože na koleji jsme měli jednu kuchyň pro celé patro, což bylo skoro pro padesát lidí,“ uvedla.

Koleje jsou pořád levnější

Cena ubytování pro studenty roste, v některých městech v Česku není výjimkou ani lůžko za šest tisíc korun měsíčně. Student Univerzity Pardubice zaplatí za sdílený dvoulůžkový pokoj zhruba tři a půl tisíce korun za měsíc.