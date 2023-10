Vláda zrušila loni schválenou podporu pro teplárny

„Koaliční strany se dohodly na tom, že pokud se má někde krátit, tak se má jednat primárně o neinvestiční dotační tituly. A protože nemám na tyto dotace krytí v rozpočtu, nezbývá mi nic jiného, než abych požádal vládu, aby se to původní usnesení z prosince loňského roku zrušilo,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

To se nelíbí například řediteli Teplárenského sdružení Martinu Hájkovi. „Teplárny měly být v roli pošťáka, s tím, že by přeposílaly na své zákazníky peníze, které by dostaly jako balík od státu. (…) Je to neseriózní přístup, něco slíbit a potom se tvářit, že nic nebylo,“ podotkl Hájek.

Proti zrušení podpory je opozice. „Vláda činí proinflační krok a opět dostává rodiny do svízelné situace, navíc ty sociálně nejslabší, protože co si budeme nalhávat, týká se to hlavně lidí, kteří to využívají třeba v rámci panelového domu,“ uvedl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Cenové nárůsty tepla by podle analytiků přijít neměly

Výraznější cenové nárůsty tepla by ale podle analytiků v sezoně přijít neměly. Třeba i proto, že se zklidnil trh s plynem, který část tepláren využívá.

Skoro polovina tepla v Česku pochází z hnědého a černého uhlí. Na zemní plyn připadá pětina, zbytek kryjí zdroje jako biomasa, štěpka nebo odpady. A právě některé plynové teplárny oznámily snížení cen – vstupní surovina je momentálně citelně levnější než v předchozím období. Míň zaplatí například odběratelé v Brně, Františkových Lázních, Břeclavi nebo Vyškově. Uhelní producenti nevylučují opačný vývoj.