Svateb letos ubylo, páry se často berou skromně a slaví až později

Svateb v Česku ubývá. Oproti loňské svatební sezóně, která trvá od května do září, hlásí matriky v Česku pokles počtu svatebních obřadů až o dvacet pět procent. České televizi to sdělily oslovené matriční úřady. Trend potvrzují i poslední dostupná data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle demografů už pro mladé lidi není vstup do manželství dostatečně atraktivní, zároveň nechtějí investovat do oslavy. Oslovení svatební dodavatelé se také shodují, že páry letos odkládaly svatby i kvůli všeobecnému zdražování.