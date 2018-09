Svatby zase přicházejí do módy, loni bylo u nás uzavřeno nejvíc manželství za 10 let

Loni se v Česku konalo 52 567 svateb, což bylo nejvíc za posledních deset let. Podle statistiků se tak sňatky opět dostávají do módy, jejich počet totiž roste od roku 2013. Skoro 70 % všech sňatků tvořily páry, kde muž i žena vstupovali do manželství poprvé. Český statistický úřad ale upozornil i na rekordmany: čtyři ženichové loni vstupovali do manželství už pošesté a jedna nevěsta řekla ano dokonce už poosmé.