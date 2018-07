Ochranu manželství jako svazku muže a ženy vláda odmítla. Šanci mají sňatky pro všechny

K jakékoliv změně Listiny základních práv a svobod je třeba přistupovat zdrženlivě, napsali do předběžného stanoviska kabinetu vládní legislativci. Práva a svobody zakotvené v listině, která je součástí ústavního pořádku, by se podle nich neměly používat k blokování práv určitých skupin lidí. Obecná deklarace v listině by navíc cíle předkladatelů předlohy nenaplnila, dodali.

Předloha by měla podle autorů ale také zabránit „neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potencionálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout“. Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před „ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření“.

Jiný návrh chce manželství pro všechny

Ústavní předlohu dostali zákonodárci jen dva dny po tom, co jiná skupina 46 poslanců ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN navrhla, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Podle jejich novely občanského zákoníku by měli stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.