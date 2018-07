Vláda řešila přesun brněnského nádraží k řece. Požaduje však další analýzy

Zvolené řešení podle ministerstva ale stavbu tzv. diametru do budoucna nevylučuje. Zadalo proto zatím Správě železniční dopravní cesty provést technické a ekonomické prověření vybudování podzemní tratě.

„Má být pouze připraveno technické řešení tak, aby se umožnila realizace diametru. To znamená, že by se nemusel stavět souběžně s nádražím,“ řekl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Bez podzemní dráhy by podle něj dopravní obsluha přesunutého nádraží nefungovala. Hollan se proto chystá radě města předložit návrh na odmítnutí postupu ministerstva, kterým by měl také apelovat na spojení výstavby nádraží a kolejového diametru.

Vláda posvětila přesun brněnského nádraží k řece. Přestavba železničního uzlu ve vybrané variantě stojí 43 mld (s vysokorychlostními tratěmi 64) a začít by se s ní mohlo v roce 2020. Součástí ale nemá být podzemní železnice, kterou si brněnští zastupitelé stanovili jako podmínku. pic.twitter.com/BXazCLjGLy — Ondřej Puczok (@OPuczok) July 10, 2018

Tyto kroky podporují i další zastupitelé a náměstci. „Diametr je nutnost a Babišova vláda jde tímto rozhodnutím proti lidem. Je mi líto, že hnutí ANO, které mělo nejlepší podmínky prosadit podzemní dráhu jako společnou investici s novým nádražím, to nedokázalo se svým stranickým předsedou a premiérem Andrejem Babišem dojednat,“ uvedl náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle náměstka Martina Andera (SZ) podpořila vláda kolaps dopravy v Brně.

Do konce prázdnin má Ťok připravit materiál, který detailně popíše tok investovaných peněz. „Jedná se o obrovský výdaj, o obrovské částky, chci mít detailnější přehled, do čeho se má investovat a jakým způsobem,“ uvedl na tiskové konferenci Andrej Babiš (ANO).