Vláda schválila zákon o ochraně dětí. Má pomoci navýšit počet pěstounů pro nejmenší

Takzvané kojenecké ústavy by se podle novely měly v Česku do konce příštího roku zrušit a děti do tří let by měli na starost pěstouni. Jurečka uvedl, že výjimkou mohou být po 1. lednu 2025 případy sourozeneckých skupin nebo vážně nemocných dětí.

„Neznamená to, že nebude zařízení, kde by nemohly být děti přijaty,“ uvedl s tím, že zůstanou například zařízení pro přechodný pobyt dětí po dobu měsíce. Od vyšší podpory pěstounů si slibuje to, že se najdou i náhradní rodiny, které jsou schopny ujmout se dětí s vážnějšími zdravotními problémy.

Novela rovněž upřesňuje rušení dětských domovů pro děti do tří let. Tyto kojenecké ústavy nyní fungují jako zdravotnická zařízení, provoz by přitom měly ukončit příští rok 31. prosince. Budou se ale moci přeměnit a nadále poskytovat zdravotní péči. Autoři návrhu poukazují na to, že během posledních let malých dětí v kojeneckých ústavech ubývalo. Naopak tam ale rostl počet předškoláků a školáků. Zařízení tak přestala plnit svůj původní účel.

Novelu posoudí sněmovna

Podle návrhu by se měla upravit i pravidla pro klokánky a podobné dětské azylové domy. Děti do tří let by v nich tak pobývaly nanejvýš měsíc, což napomůže rychlejšímu řešení situace v jejich vlastní rodině. Úřady či organizace mají teď na doprovázení, poradenství či další odbornou podporu pěstounské rodiny na rok 54 900 korun.

Novela podle návrhu, který posuzovala vláda, upravuje také evidenci pěstounů, ale i činnost úřadů a sociálních pracovníků. Týká se rovněž zprostředkování péče i vyplácení příspěvků. Normu o ochraně dětí ministerstvo práce předložilo začátkem února. Koncem září ji ještě upravilo poté, co se podařilo odstranit některé výhrady. Nyní ji posoudí sněmovna.