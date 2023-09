Evropská komise schválila Česku revidovaný plán obnovy. Přinese přes padesát miliard navíc

Na notifikaci Česko čeká také u připravovaného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Fiala po schůzce s von der Leyenovou sdělil, že vidí velkou šanci na to, že Česko tuto notifikaci získá. Zdůraznil, že jaderná energetika je základním zdrojem elektřiny v Česku a bude hrát i klíčovou roli při dekarbonizaci české energetiky. Podotkl, že Česko má v této oblasti silnou expertizu, a to jak na univerzitách, tak ve výzkumu a vývoji.

Podle EK doplnilo Česko do plánu obnovy nové investiční plány, jako výstavbu dostupného bydlení a posílení a digitalizaci svých systémů pro distribuci elektřiny. Rozšířilo také záměry na posílení kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě. Tuzemsko rovněž doplnilo do plánu novou kapitolu zaměřenou na čerpání peněz z projektu REPowerEU, která počítá s patnácti reformami a devíti investicemi zaměřenými na zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech.

Podle vyjádření Evropské komise má nyní celý Národní plán obnovy objem 9,2 miliardy eur (asi 224,2 miliardy korun). Jeho součástí je 736 milionů eur (17,8 miliardy korun) na investice do rozvodné sítě, do obnovitelných zdrojů, do čisté dopravy, upřesnila von der Leyenová. Národní plán obnovy také podle ní bude podporovat rozvoj kompetencí, které bude Česko potřebovat pro zelenou transformaci průmyslu.

Schválení Fit for 55

Von der Leyenová na úterní návštěvě Prahy také vyzdvihla podíl Česka na schvalování klimatických návrhů. „Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu,“ ocenila von der Leyenová. Na legislativu podle ní čekaly evropské firmy, aby dostaly jasný směr, kterým se mají vydat. „Evropské podniky vyvíjejí nové nápady a řešení. Co potřebují zvýšit, je předvídatelnost plánování svých investic. Jasnou trasu, která udává směr jízdy. A to je přesně to, co přináší Zelená dohoda,“ dodala.

Země EU další část balíku klimatických norem Fit for 55 definitivně schválily letos v dubnu. Také s jejich pomocí chtějí do konce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů. Vize klimatické neutrality evropského kontinentu do roku 2050 je podle předsedkyně Evropské komise možná i díky Česku.

Česko je zemí, kde se vždy prolínaly tradiční a moderní věci, minulost a budoucnost, konstatovala šéfka komise. „Máte vše, co potřebujete, abyste byli evropským lídrem v čisté ekonomice zítřka – silnou průmyslovou základnu a vynalézavost. Využijme příležitosti Zelené dohody. Budoucnost českého průmyslu je ve vašich rukou,“ vzkázala.

Fosilní paliva jsou jedem nejen pro jednotlivce, ale klima celé planety, zdůraznila šéfka komise. „Green Deal vyvstal z potřeby chránit lidi i planetu. Je ale zároveň postavený tak, aby položil základy pro budoucí prosperitu,“ uvedla. Se Zelenou dohodou je Evropa na české straně, zdůraznila von der Leyenová. „V českém průmyslu je obrovský potenciál, tato země vynálezců a inovátorů byla po staletí tepajícím srdcem evropské výroby,“ uvedla.