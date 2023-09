Koudelka dal více otázek než odpovědí, tvrdí Juchelka. Věděli, proč to tak formulují, hájí BIS Žáček

Žáček si prý nevybavuje, že by se poslanci o této kauze v minulosti bavili, například během uzavřeného jednání. Šéf BIS Koudelka šel podle jeho slov na hranici možného, co se poskytnutých informací týče, když neidentifikoval konkrétní osobu.

Zjištění BIS je podle Žáčka logické, ale i závažné. „Je to věc, která prostě patří k dnešní době, bráníme se agresivní politice (…) ze strany Ruské federace, která svým způsobem supluje to, že nemá teď dostatek diplomatů, kteří by možná vykonávali některé věci více otevřeně,“ uvedl.

„Je to otázka prevence, aby bylo vidět, že zpravodajské služby v České republice při chránění našich národních zájmů nespí,“ řekl v souvislosti s kritikou, zda oznámení takovýchto zjištění patří na veřejnou konferenci.

Opoziční poslanec Juchelka označil formu, jakou Koudelka informace poskytl, za „trošičku diskutabilní“. „Sám si kladu otázku, proč tam není řečeno i to B, protože to skutečně vnáší neklid do společnosti. Pokud se to dozví někteří členové Poslanecké sněmovny na bezpečnostním výboru, tak budiž, jen doufám, že se to dodělá do konce,“ podotknul.

O dalších konsekvencích, jako vyšetřování policií či podání trestního oznámení, se dá podle Juchelky zatím jen spekulovat. „Je to špatné, takhle informovat veřejnost, kdo to třeba může být,“ poukázal s tím, že média by v tomto případě po oněch dotyčných pátrala a spekulovala, která osobnost za propagací ruských zájmů stála.

Otázka formulace

„Pan ředitel a jeho lidé evidentně věděli, proč to tak formulují. Takto je to určitým způsobem i signálem druhé straně – tohle prostě nedělejte, my jsme schopni to odhalit,“ oponoval Žáček. Vzhledem k tomu, že hrozby mění svůj charakter, musí podle něj veřejnosti sdělit informace ona autorita, kterou je právě BIS.

Koudelka měl podle místopředsedy klubu ANO prezentovat zjištění s chladnou hlavou. „Bylo to velmi emotivní, byla to opravdu jakoby politická proklamace, která přísluší pouze politikům,“ pokračoval. Domnívá se, že šéf BIS dal více otázek než odpovědí.

Činnost onoho ruského spolupracovníka bude podle Žáčka v současnosti už nejspíše ukončena, nehledě na to, jestli je české národnosti či nikoliv. Zdrojem dezinformací bylo podle zjištění ČT také ruské kulturní centrum v Praze, které funguje nadále, ačkoli je jeho zřizovatel na sankčním seznamu.

Žáček doplnil, že dle jeho informací mělo být toto pracoviště uzavřeno v souvislosti s loňským snižováním počtu ruských pracovníků na generálních konzulátech a v dalších budovách pod správou Ruska.