Vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky možná neprosadíme, připustil Stanjura

Vládní návrh na vyšší poplatky za předčasné splacení hypotéky prošel ve sněmovně prvním čtením na konci srpna. Kabinet ho přidal k jinému návrhu, ve kterém plánuje změnit podmínky důchodového spoření.

Stanjura v srpnu před poslanci argumentoval, že banky kvůli možnosti předčasného splacení nabízejí všem lidem majícím hypotéky vyšší úrokové sazby, a ti tak skrytě hradí náklady spojené s dřívějším splacením úvěru. „Lepší a spravedlivější přístup je varianta B, aby náklady platili ti, kteří danou možnost využijí. My jsme navrhli dvě procenta,“ řekl.

Nyní ministr financí přiznal, že v závěrečném čtení může plán na nový poplatek narazit. „Bavme se o parametrech návrhu, ale pokud by byl většinový názor takový, že to má zůstat tak, jak to je, tak to podle mě neohrozí přijetí zákona,“ uvedl Stanjura.

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher už má ale připravený pozměňovací návrh. „Je velmi jednoduchý, vyhazuje celou tu pasáž, celý zákon o spotřebitelském úvěru, který je přílepkem, který tam vůbec nepatří a řeší tenhle poplatek,“ podotkl.