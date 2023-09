Nové vzdělávací programy se opozdí

Učit o historii s pomocí moderních technologií se snaží Veronika Válková. Klasické učebnice jsou ale podle ní nezastupitelné. Sama je i píše. „Ke každému dílu musí být i metodika pro pedagogy, tak to bylo pět let bez víkendů,“ popisuje pracovní proces Válková.

Aktuální autoři mají dostat nová zadání spolu s hotovým podkladem pro revizi vzdělávání na jaře. Původně podle nich měly první školy začít učit už příští školní rok. Ten další už to mělo být pro některé ročníky povinné. „Dojde k posunu minimálně o rok, aby v tu dobu existovaly učebnice či elektronické opory pro výuku,“ říká ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

„Stihnout vytvořit rámcový vzdělávací program během jednoho dvou let a ještě na to připravit školy, to opravdu nejde a ukázalo se to jasně,“ míní analytička EDUin Lucie Slejšková.