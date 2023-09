V době výpadků léků má pomoci nový sirup proti horečkám

Pokud vloni v prosinci dostaly lékárny dětské sirupy nebo čípky s ibuprofenem, z pultů jim zmizely v podstatě hned. Letos by měla být situace stabilnější – i díky novému léku se stejnou účinnou látkou, který teď sjíždí z pražské linky tuzemského výrobce Zentiva. Ten chce pokrýt potřebu na celou podzimní a zimní sezonu. Do lékáren nyní poslal prvních čtyřicet tisíc balení, dalších devadesát tisíc má v plánu.

„Pokud to nebude stačit, určitě budeme schopni reagovat a během tří týdnů, měsíce jsme schopní upravit plánování výroby,“ sdělil generální manažer společnosti pro Česko Boris Sananes. Na dokumentaci pracovali tři roky, loňské výpadky konkurenčního léku ale přípravu urychlily.

Například chybějící antibiotika, jako je penicilin, je ale složitější v tuzemsku operativně vyrobit. Jeden z významných slovenských výrobců přislíbil začátkem září navýšení dodávek o pět set procent. „Jasně padlo od Asociace distributorů, že plní objednávky v pořadí, které přišly. A bohužel tím pádem nedodávají léky plošně do všech lékáren,“ řekl už v září ve sněmovně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Pomoci by měla novela, podle které by distributoři nemohli zvýhodnit velké řetězce při dodávkách. Zlepšit by se mělo také hlášení zásob lékáren. Ministerstvo si slibuje změnu i od nové ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřiny Podrazilové. Ta nahrazuje Irenu Storovou, kterou Válek opakovaně kritizoval právě v souvislosti s nedostatkem léků a které končí pětiletý mandát.