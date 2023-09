Novela trestního řádu má zabránit soudním ping-pongům, nový kodex ale Blažek odkládá. Podle Lásky je to chyba

přehrát video Otázky Václava Moravce, 1. část: Debata Pavla Blažka, Radka Vondráčka a Václava Lásky Otázky Václava Moravce, 1. část: Debata Pavla Blažka, Radka Vondráčka a Václava Lásky Otázky Václava Moravce, 2. část: Debata Pavla Blažka, Radka Vondráčka a Václava Lásky

Nový trestní řád slibovala vláda Petra Fialy (ODS) ve svém programovém prohlášení, podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka ale nebude. Byl to podle něj výsledek diskuse členů parlamentních ústavně právních výborů i lidí z praxe, kteří se neshodli na přístupu k návrhům, které již léta připravuje komise ministerstva spravedlnosti. „Práce té komise nebyla zákonodárci schválena, předběžně řekli ne, tímto směrem jít nechceme,“ poznamenal Blažek. Radek Vondráček, který celé jednání coby předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny svolal, dodal, že komise dostala pokyn, aby pokračovala v práci, nicméně on i Blažek jsou smířeni s tím, že ani v nynějším volebním období kodex nevznikne. Měla by ale vzniknout novela stávajícího trestního řádu. „Předpokládám, že do (…) meziresortního připomínkového řízení půjde do konce roku,“ plánuje ministr spravedlnosti.

Novela by podle něj měla změnit podmínky odvolacích řízení, slibuje si od ní „konec ping pongu“. Soudní instance by si v budoucnu neměly některé ožehavé spory vzájemně přihrávat tak často jako dnes. „Bude omezená možnost to vracet, pokud může odvolací orgán rozhodnout sám. Dnes to tak není,“ nastínil Blažek. Míní, že tím, že si úřady některé případy velmi dlouho vzájemně vracejí, zakrývají alibismus, kdy žádný z nich nechce učinit konečné rozhodnutí, u nějž se obává, že by mohlo být kontroverzní. Jako příklad uvedl kauzu reklamy na Čapím hnízdě, byť v ní nerozhodoval soud, nýbrž finanční správa. „Selským rozumem se délka některých řízení včetně reklam na Čapí hnízdo předpisy odůvodnit nedá. Je evidentní, že některá řízení čekala na rozhodnutí. Já v tom vidím pouze alibismus. Skutkově neměli co zjišťovat, je to stará věc, a měli nějak rozhodnout,“ prohlásil Blažek. Kritický k tomu, že ministerstvo spravedlnosti místo nového kodexu předloží jen další novelu, je senátor a advokát Václav Láska. „Ten kodex se vůbec nedá zalepit. Je naprosto nepřehledný, nečitelný,“ charakterizoval stávající trestní řád. Že na jednání v Kroměříži nebyla shoda na podobě zcela nového řádu, nepovažuje za dostatečnou omluvu.

Domnívá se, že by vláda měla nový kodex prosadit i tak. Považoval by to za paralelu způsobu, jakým se prosadily moderní zákoníky v minulosti. „Když jsme chtěli nový občanský zákoník, taky na tom nebyla shoda. Vzpomeňte si, co tam bylo hádek z různých odborných skupin. Ale tehdy politická reprezentace řekla, my to chceme, prosadila to a funguje to,“ poukázal. Novela naopak podle něj „oddálí šanci, že nový kodex bude“. Nefunkčnost toho stávajícího dokládá Láska například tím, že se některá ustanovení podle něj nedodržují. Konkrétně se zmínil o tom, že se má většina dokazování dělat před soudem a ne v přípravném řízení. „Jsou v přípravném řízení ždímáni tři, čtyři roky, aniž by měli šanci na přezkum ze strany soudu. (…) Máme trestní řád napsaný tak, že většina dokazování se má provádět před soudem. Tak proč trvají přípravná řízení čtyři roky? To je i důkaz toho, že trestní řád je nějak napsaný, ale nefunguje,“ zdůraznil. Novela o státním zastupitelství se líbí, diskuse budou spíše o detailech Zatímco alespoň novela trestního řádu je zatím jen hudbou budoucnosti, politici již mají pevně v rukou jinou dlouho očekávanou novelu, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti – zákon o státním zastupitelství. Normu, která mimo jiné zavádí časově omezené funkční období vedoucích státních zástupců, projednala v pátek Poslanecká sněmovna v prvním čtení. S návrhem jako celkem zřejmě ministr Blažek nenarazí. Radek Vondráček se k němu naopak přihlásil s tím, že „vychází z návrhů, které už byly za nás, je to oprášená novela“. Stejně tak Václav Láska připustil, že v novele „nejsou věci, ze kterých by se člověku ježily vlasy na hlavě, kdyby nějaké vlasy měl“.

Blažek, i když ve sněmovně hovořil o ambici, aby byla novela co nejužší, však připustil, že očekává, že v parlamentu dozná některých změn. „Budu mít uši a jsem připravený k diskusi. Očekávám, že zejména na ústavně právním výboru sněmovny, ale i Senátu bude o té novele docela barevná debata,“ poznamenal. Cílem podle něj je mít státní zastupitelství dál nezávislá, ale zároveň pod veřejnou kontrolou. „Musí to být vyvážené. (…) Je potřeba, aby bylo možno do toho nějakým způsobem mluvit, ale ne tak, aby se zasahovalo do konkrétních trestních řízení typu: Pana Lásku stíhejte, pana Vondráčka ne,“ řekl s narážkou na další hosty Otázek Václava Moravce. Za zásadní pro to považuje zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců. „Dnes jsme v situaci, která není zdravá, kdy jsou vedoucí státní zástupci – díky judikatuře, ne díky zákonu – v zásadě neodvolatelní, pokud se nedopustí věcí, jako že nejsou strašnou dobu v práci nebo pijí alkohol. To se odstraňuje,“ řekl. Očekává, že omezení funkčního období také motivuje mladší státní zástupce, kteří mají dnes vyhlídku, že budou vedoucí funkce obsazené týmž člověkem třeba i desítky let. Václav Láska se zmínil o diskusích o dvoukolejnosti odvolávání nejvyššího státního zástupce. Ten může před vypršením svého funkčního období podle návrhu skončit buď prostřednictvím kárného řízení vyvolaného ministrem spravedlnosti, anebo z rozhodnutí vlády, proti němuž by se ale žalobce mohl odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu.

Láska není proti tomu, aby v zákoně zůstaly obě tyto varianty. „Neprotestoval bych ani proti dvoukolejnosti odvolání státního zástupce. Za nejvyššího státního zástupce má vláda určitou odpovědnost a měla by mít možnost nějakým způsobem ji uplatnit,“ uvedl. Radek Vondráček dal však najevo, že by byl spíše pro to, aby se mohla používat jen jedna z nich. „Já si myslím, že tam zůstane jenom jedno řešení,“ podotkl. Byl by spíše pro to, aby se o případném odvolání nejvyššího státního zástupce rozhodovalo v kárném řízení. Jinak by podle něj musel ministr spravedlnosti nést za šéfa žalobců odpovědnost, aniž by na něj jakkoli mohl. „Je to psychologická záležitost, je to úplné odpojení ministra od nejvyššího státního zástupce,“ poznamenal. Agendu milostí chce ministr vrátit na Hrad od ledna Podle ministra spravedlnosti by se brzy mělo vrátit na Pražský hrad rozhodování o žádostech o milost. „Pan prezident chce rozhodovat sám o těch věcech, od prvního ledna příštího roku nejpozději,“ řekl Blažek. Podotkl, že Pavlovo rozhodnutí vítá. Ministerstvo podle Blažka nyní jedná s hradní kancléřkou Janou Vohralíkovou, aby se převedení od ledna zvládlo. Zeman agendu udělování milostí předpisem v roce 2013 převedl na ministerstvo spravedlnosti. „Když ten předpis nebude existovat a bude rozhodovat Pražský hrad o milostech, nebo respektive pan prezident, tak to je nejčistší, nejlepší řešení,“ uvedl ministr.

Dodal, že kromě samotné agendy přejdou z ministerstva na Hrad také tabulková místa pracovníků, kteří ji mají na starosti. Zda na Hrad přejdou i konkrétní pracovníci, je podle Blažka na prezidentovi. Prezident Pavel už dříve řekl, že chystá rovněž revizi kritérií pro udělování milostí, posuzovat by se mohly například i sociální důvody. Za prezidenta Zemana mohlo ministerstvo Hradu předložit žádosti o milost jen pro odsouzené trpící závažnou chorobou nebo nevyléčitelným onemocněním bezprostředně ohrožujícím život. Blažek se potýká s dozvuky setkání s Nejedlým. Problém má víc v koalici než v opozici Pavel Blažek doprovází na pouti parlamentem jeden svůj zásadní návrh a slibuje další v době, kdy se již přes měsíc potýká s dozvuky svého setkání s bývalým poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Koaliční Piráti právě hlasují o výzvě k Blažkovu odvolání z vlády. Blažek nicméně i v Otázkách Václava Moravce ujistil, že se nechystá kvůli setkání s Nejedlým rezignovat. Zopakoval, že považuje za chybu, že v restauraci – kde podle svých dřívějších tvrzení Nejedlého náhodou potkal – zůstal několik hodin. Samotný fakt, že na někdejšího Zemanova poradce promluvil, mu však problematický nepřipadá. Naopak v souvislosti s hlasováním Pirátů se zmínil o pokrytectví. „V politice nás lidé nevolí proto, abychom byli zbabělí a abychom byli pokrytečtí. Je pravda, že přesně před dvěma lety, kdy prezident nechtěl Petra Fialu jako premiéra, tak moje role spočívala v tom, že ta vláda vznikla, vznikla rychle, vznikla ve složení, v kterém vznikla. A rok a půl bylo soužití mezi Pražským hradem a vládou bez ústavních krizí,“ řekl ministr.