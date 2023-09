Baxa slibuje rychlé projednání stížností kvůli změnám v důchodech

„Vyzýváme hnutí ANO, abychom to podali společně, protože nás je v Poslanecké sněmovně jen 20 poslanců a k podání této ústavní stížnosti je potřeba 41 poslanců,“ dodává místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD). Podle Schillerové s ní ale o společném podání nikdo nejednal. Návrh chce ANO dát k Ústavnímu soudu samo. Ministr práce opoziční kritiku odmítá.

„Tato opozice, především hnutí ANO, mohla osm let všechny tyto věci řešit, mohli tady mít důchodovou reformu podle toho, jak by si oni představovali, jaký by byl ideál. Neudělali vůbec nic,“ sdělil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Věří, že obě novely před Ústavním soudem obstojí.

Kriticky se vyjádřil i ombudsman

Sněmovna návrh schválila koncem července. Senát o necelý měsíc později. Prezident ho dostal k podpisu čtyřiadvacátého srpna. Vláda chtěla, aby jeho většina platila už od září. Petr Pavel měl k němu ale výhrady a podepsal ho na začátku tohoto měsíce. Účinnost se tak posunula na říjen.

Kriticky se k návrhu vyjadřoval i ombudsman právě kvůli rychlému zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu. „Podepsal to ve lhůtě, která umožnila řadě lidí odejít do předčasné důchodu. Diskuze, které kolem toho probíhají, svědčí o nejednotě společnosti, a je proto podle mě třeba, aby Ústavní soud vyslovil nějaký názor, který bude obecně akceptován,“ prohlašuje ombudsman Stanislav Křeček.