Reportéři ČT: Agrofert formálně splnil antimonopolní omezení, přesto ovládá třetinu pekárenství

Agrofert měl nařízeno prodat šest pekáren. Sám si ale mohl vybrat, kterých se zbaví. „On si je vybral, on je navrhl, nicméně po konzultacích s úřadem,“ doplnil místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.

Společnost Penam koupila dvojku na trhu United Bakeries, která sdružovala třináct pekáren po celém Česku. Tato transakce ale byla od počátku problematická. Hrozilo, že firmy Agrofertu získají monopolní postavení na trhu. Do prodeje se kvůli tomu vložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Pro Agrofert nebo pro ten spojený subjekt je to jistě dobrá věc, protože jeho strategické postavení na trhu se zvýšilo. Pro spotřebitele to ale dobrá věc není, protože, když je i těch velkých hráčů na trhu více, tak se vzájemně hlídají,“ doplnil.

„Agrofert má v řadě potravinářských výrob významné postavení. (…) Je to minimálně v oblasti pekárenství, mlékárenství a masozpracujícího průmyslu. A je skutečností, že podle lídrů na trhu se často řídí i cenová politika těch menších subjektů. Když, řekněme modelově Agrofert zdraží, tak ostatní mohou také, protože de facto Agrofert prorazí cenovou bariéru, ze které pak mohou těžit i ostatní,“ popsal agrární analytik a novinář Petr Havel.

Ceny potravin atakují rekordy. Například chleba od loňského roku podle statistického úřadu zdražil o polovinu. Mohou za to vyšší ceny energií či vstupních surovin. V Česku ale také existuje několik velkých firem, které mohou určovat ceny.

Část odprodaných pekáren koupil jejich bývalý manažer

Právě tato skutečnost ale byla podle Mejzlíka problematická. „Pokud máte možnost ovlivnit výběr pekáren, které budete prodávat, tak samozřejmě vyberete ty, které nepovažujete za perspektivní,“ domnívá se. Transakce měla navíc ještě jednu pozoruhodnou okolnost. Agrofert prodal vybrané pekárny bývalému manažerovi United Bakeries Tomáši Vaňkovi, který pracoval ve firmě, i když ji už vlastnil Penam.

Vznikla nová firma se jménem PEK Group. „Dá se z toho usuzovat, že to byl člověk, který už znal společnosti a věděl tedy, co kupuje. A vzniká samozřejmě legitimní otázka, do jaké míry byl propojen s minulým a stávajícím vedením společnosti Penam,“ poznamenal Mejzlík.