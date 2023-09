Mimořádná daň pro firmy či banky má platit dál. Chce to část koalice, Stanjurovi navzdory

STAN změnilo názor

Podobný názor měli ještě před třemi týdny i Starostové. „Jsou to skutečně spojené nádoby. Myslím, že ve chvíli, kdy se dohodneme na konci zastropování, tak by měl skončit i instrument, jehož výnosy měly být použity právě na financování zastropování,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v srpnu.

Teď ale hnutí STAN svůj postoj změnilo a zachování daně z mimořádných zisků až do roku 2025 podporuje. „Windfall tax byla původně plánována na tři roky a v této chvíli je kalkulováno, že tento příjem státního rozpočtu zůstane zachován. My s tím souhlasíme,“ sdělil Rakušan s tím, že takové stanovisko vzešlo z vnitřní debaty v hnutí i ve vládě.

Stejný názor mají i Piráti a lidovci. Nelíbí se jim, že by z rozpočtu vypadlo 17 miliard. Koalice by tak podle nich ohrozila plánovaný schodek 252 miliard korun. „Nemyslíme si, že teď je vhodný okamžik na to, aby se doba trvání daně zkracovala. To v podstatě znamená, aby se darovalo energetickým firmám a bankám mnoho miliard na zlatém podnose,“ míní předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Rušení daně z mimořádných zisků za stávající situace nedává smysl. Je to příjem do státního rozpočtu. Firmy skutečně v té době vydělaly enormní zisky, a jsem přesvědčen, že je oprávněné, aby přispěly víc také do státního rozpočtu,“ podotýká místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.