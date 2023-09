Příslušníci StB dostali za akci Asanace podmínky. Trest udělil odvolací soud i těm, kteří se mu původně měli vyhnout

K městskému soudu se případ vrátil zhruba po roce podruhé. Původně zrušil verdikt nad všemi obžalovanými a zastavil jejich trestní stíhání s tím, že je promlčené. Odvolací senát se domníval, že se na případ nevztahuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Novější normu lze podle něj aplikovat jen v případě, že je pro obžalované příznivější, což není tento případ.

Nejvyšší soud ale tento rozsudek zrušil, případ znovu otevřel a vrátil ho městskému soudu k novému projednání. Rozhodl, že je zákon o protiprávnosti komunistického režimu speciálním ustanovením a má přednost před jinými předpisy. Ze zákona vyplývá, že se do promlčecí doby nezapočítává období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989.

Někdejší příslušníci StB na přelomu 70. a 80. let šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se na počátku 80. let vystěhovali z Československa.