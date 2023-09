Zvážíme i pozměňovací návrhy opozice, říká Stanjura k jednání o úsporném balíku. Podle Hrnčíře chybí vládě vize

Stanjura nevylučuje, že by některé pozměňovací návrhy opozice vládní koalice mohla podpořit. „Všechny nejsou takové, že by razantně snižovaly tempo konsolidace a snižování deficitu. Jsou i jiné, a ty určitě poctivě zvážíme,“ poznamenal.

Vládní koalice neví, co má dělat, míní Hrnčíř

To, že se vládní koalice dohodla na souhrnné úpravě původního návrhu, která čítá 210 stran textu, podle Hrnčíře značí, že kabinetu chybí vize. „Vládní koalice neví, co má dělat. Říká tomu úsporný balíček, ale nejsou to úspory. Je to daňový balíček, zvedá výrazným způsobem daně,“ prohlásil Hrnčíř.

„Oni asi chtějí být vtipní,“ reagoval Stanjura. „Pokud tomu chce opozice říkat daňový balíček, ať si tomu říká, jak chce.“ Opozice podle něj chce zvyšovat státní výdaje, nechce zvyšovat příjmy, ale zároveň chce snižovat deficit státního rozpočtu. „To je matematika ze základní školy — takhle to nevychází,“ uvedl.