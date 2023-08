Zavinil smrt desítek odbojářů, přesto konfident Bednář trestu unikl. Když na něj přišla StB, stal se i jejím spolupracovníkem

video UDÁLOSTI: I téměř 80 let po konci druhé světové války odkrývají historici a archivy dosud nepříliš známé příběhy

Když se blížil pád nacistického Německa, Jaroslav Bednář zmizel z Československa. Až v 60. letech vyšlo najevo, že se mu podařilo nalézt útočiště v Rakousku. Státní bezpečnost se o něj začala živě zajímat. Původně předpokládala, že dál spolupracuje s Němci – nyní však již se západoněmeckou tajnou službou – a chystala proces s ním. Nakonec na to ale nedošlo.

Že by měl být Jaroslav Bednář jedním z nejvýkonnějších konfidentů německé okupační moci, za první republiky nic nenasvědčovalo. „Veřejně se nijakým způsobem nevyjadřoval pozitivně k nacistickému Německu. Ale po březnu 1939 se mu evidentně hodilo spolupracovat,“ poukázal historik České obce sokolské Jan Boris Uhlíř.

„Po několika měsících intenzivního vyšetřování se náhled na něj změnil do takové míry, že se snažili získat ho na svou stranu,“ ozřejmil historik.

Snaha StB byla úspěšná. Jaroslav Bednář se dvě desítky let poté, co donášel gestapu a Sicherheitsdienst, upsal dalšímu ďáblu. Co všechno pro něj udělal, historik Uhlíř zatím zjišťuje.