Jinde nedostatek léků řeší, kritizoval Farhan. Koaliční poslanec Kraus připouští zvýšení doplatků

Problém je samozřejmě multifaktoriální, souhlasí Farhan. Nicméně je přesvědčen, že ministerstvo zdravotnictví koná málo. Tedy to, co říká Kraus, je podle něj pravda jen částečně. „Protože kdyby toto ministr věděl, tak by nemohl slibovat, že léky budou v lednu nebo na jaře, až vyjde slunce, a že budou na podzim.“

Kraus: Válek má někdy příliš optimistická očekávání

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek neříká dle Krause milosrdné lži, občas má možná jen příliš optimistická očekávání. „Česko už dnes má legislativní nástroj, který po schválení vlády dovoluje hradit léky dovezené ze zahraničí. Stejně tak se dováží léky z cizojazyčných zemí, stejně tak se zakazují exporty léků, které nejsou k dispozici nebo hrozí jejich výpadky. Navíc se odsouhlasují specifické léčivé programy,“ sdělil Kraus.

„Maximální ceny a úhrady provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), to by možná mohlo být pružnější a rychlejší,“ myslí si. Česko se totiž dostalo do kritického bodu, kdy pro některé výrobce a prodejce ceny léků nepokrývají jejich reálné náklady. „Na to je potřeba reagovat rychle.“

Například jeden ze slovenských výrobců penicilinového antibiotika jako důvod přerušení dodávky do konce září uvedl nízkou maximální cenu, za kterou lék v České republice může prodávat. Zveřejnil to SÚKL. „Patříme ke státům, kde ceny léků máme nejnižší,“ konstatoval Farhan. Za některé léky je to podle něj málo a mělo by tedy dojít k navýšení maximálních cen a rovněž změnám legislativním. „Aby bylo možné ceny navýšit a nebylo to jen jednorázové,“ vysvětlil.