Na odbornou praxi lékaři čekají i rok a půl, aprobace se protahují

Někteří lékaři navíc mají problém sehnat nemocnici, kde by si praxe mohli splnit. „Zdravotnických zařízení, která požádala o akreditaci pro praktickou část aprobační zkoušky, není mnoho. Samozřejmě kapacita nestačí na poptávku. To je bolest systému, o tom víme,“ uvedla ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irena Maříková.

ČT oslovila akreditovaná pracoviště s cílem zjistit, jak velký je o praxe zájem. Obecně platí, že nemocnice ve větších městech jsou přehlcenější. Čekací doba se pohybuje v řádu měsíců, někdy i přes rok. Většina zařízení upřednostňuje lékaře, kteří pak u nich zůstanou pracovat.

Například ukrajinská lékařka Oksana Denysiuk ale kariéru v nemocnici neplánuje. „Ráda bych pracovala jako praktický lékař, protože trošku už vidím, jak to v ordinaci praktického lékaře funguje. A myslím si, že je to velmi příjemná práce,“ řekla. Sehnat praxi v pražské nemocnici pro ni bylo složité. Nakonec se ale poštěstilo, nastoupit by měla do dvou měsíců. Doufá proto, že už brzy rozšíří řady praktických lékařů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek.