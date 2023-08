Pomůže s nákupem nebo instalací počítače. Na druhém konci aplikace pro nevidomé jsou dobrovolní operátoři

Lukáš a Cecílie jsou od narození nevidomí, aplikaci Be My Eyes využívají aktivně. Prostřednictvím videohovoru jim dobrovolníci pomáhají s rozmanitými úlohami. Nutný je k tomu funkční telefon s fotoaparátem, internet a dávka popisovacích schopností.

Cecílie Takáčová aplikaci využívá i několikrát denně, například když se jí dcera ptá na obrázky v dětské knížce nebo na jiné vjemy. „Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by někomu vadil můj dotaz nebo by si nevěděl rady s tím, co po něm chci. Taky si myslím, že člověk musí mít jakoby nějakou míru, co po druhých může chtít a do jak moc velkého soukromí si ho pustí. Samozřejmě, nenechám si přečíst třeba obsah dopisu,“ vysvětluje. Adresáta obálky však operátora přečíst nechá.