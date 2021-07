Nevidomý Turek vylepšil slepeckou hůl, identifikuje překážky a řekne mu i jízdní řád

Pětatřicetiletý Kursat Ceylan se narodil jako nevidomý. Život s handicapem se mu před několika lety změnil. A to díky jeho vlastnímu vynálezu – inteligentní slepecké holi.

Hůl mu dává zpětnou hlasovou vazbu. Na ulici mu poskytuje informace o restauracích, kavárnách či barech, zatímco kolem nich prochází. A díky GPS umí i navigovat a hlásit jízdní řády veřejné dopravy na nejbližších zastávkách.

„Mohu říci, že už nejsem závislá na ostatních. Mohu svobodně jít ven, jet autobusem a setkat se s přáteli,“ pochvaluje si středoškolačka Zulal Tannurová, která hůl rovněž používá.

Inspirován úrazem

Poprvé turecký podnikatel po inovaci zatoužil, když odjel přednášet pro Organizaci spojených národů o životě handicapovaných do New Yorku. Po cestě z letiště utrpěl zranění hlavy při nárazu do sloupu, který jeho hůl minula. Z toho důvodu se rozhodl obohatit její část o elektronickou rukojeť se senzory, které mu zajišťují větší bezpečnost. Dotykové ovládání propojené s aplikací v chytrém telefonu pak slouží k získání potřebných informací. Ty se k uživateli dostanou pomocí reproduktoru nebo sluchátek.

„Jakmile při chůzi detekuje jakoukoli překážku, dává mi zpětnou vazbu. Vibruje a varuje mě,“ popisuje nevidomý podnikatel.

Chytré zařízení už pomáhá lidem z 59 zemí světa. A díky spolupráci se společností Microsoft se jeho funkce neustále rozšiřují. Ceylanovou vizí je komunitu zrakově postižených více propojit a zajistit jí rovnocennou účast na společenském životě. Cena je ale zatím poměrně vysoká – dosahuje až 600 dolarů.