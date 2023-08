Stovky nezákonně sterilizovaných žen stále čekají na odškodnění. Chybí jim zdravotní dokumentace

Stát původně očekával, že se o odškodnění přihlásí zhruba čtyři sta žen. Ministerstvo nyní žádostí eviduje přes jedenáct set – 630 jich vyřídilo, přes čtyři sta kladně. Kvůli problémům s dokazováním jednala s šéfem resortu Vlastimilem Válkem (TOP 09) zmocněnkyně pro lidská práva.

„Velmi se snažíme, aby ministerstvo rozšířilo důkazní prostředky mimo existující zdravotnickou dokumentaci, například i o svědectví,“ doplnila Klára Šimáčková Laurenčíková.

Případ Vlasty Holubové, která se odškodnění nedožila, i podle Laurenčíkové ukazuje na to, že celý proces posuzování musí být co nejrychlejší. A to hlavně vzhledem k vyššímu věku většiny žadatelek.