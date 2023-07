Cestujících ve vlacích významně přibylo, chybějí však vagony. Lépe bude na podzim, doufají dopravci

Z celkové statistiky sice vyplývá, že vlaky jezdí méně cestujících než před zavedením covidových restrikcí, ale to se týká hlavně regionální dopravy. Do dálkových spojů se naopak občas pokouší nastoupit více lidí, než se do nich vejde. Zejména se letos nedostává kapacity na mezistátních trasách do Německa a Rakouska. „Tam se to pohybuje přes dvacet procent,“ vyčíslil nárůst počtu cestujících na lince Praha–Berlín náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Zatímco však cestujících je nebývale mnoho, vagonů je naopak čím dál méně. Příčiny jsou dvě. Především se z covidu ještě úplně nevzpamatovaly dílny a nestíhají údržbu. Pro tu navíc od loňska platí nová pravidla. Zjednodušeně řečeno je teď nutné posílat všechna vozidla do dílny, jakmile najedou předepsané kilometry, zatímco dříve bylo možné dělat revizi v pevných časových odstupech, obvykle po dvou letech.

Zejména České dráhy se proto před několika měsíci začaly potýkat s tím, že jim na údržbu odjíždělo více vozů, než se vracelo, patrné je to ale i na spojích konkurenčního RegioJetu. Ten navíc vypravuje dlouhou soupravu na sezonní spoj do Chorvatska, a tak jezdí některé jeho domácí spoje citelně zkrácené.