Vláda se k návrhu lidovců o právech homosexuálních párů postavila neutrálně

Na programu schůze měl kabinet také návrh opozičního hnutí ANO na omezení valorizace peněžitých náhrad v církevních restitucích, které odmítl. Kvůli nynější vyšší míře růstu cen chtějí předkladatelé změnit pravidla každoroční valorizace těchto náhrad, která nyní odrážejí inflaci. Nabídli ve dvou variantách stanovení pevné inflační doložky, od čehož si slibují rozpočtové úspory. Vláda podle podkladů svůj nesouhlas zdůvodnila porušením smluv, které stát v minulosti s církvemi k majetkovému vyrovnání uzavřel. Návrhy nyní dostane parlament.

Navrhované změny zákona by podle vládních legislativců představovaly zásah do právního principu, podle kterého se dohody mají dodržovat. „Je potřeba si uvědomit, že je zákon o církevních restitucích, ale tyhle náhrady jsou potom nejen v zákoně, ale s každou církví a náboženskou společností je uzavřena smlouva se státem, která také obsahuje tuto doložku,“ řekl ministr pro legislativu Michal Šalomoun (nestr. za Piráty). Návrh by podle něj byl protiústavní.

Návrh poslanců opozičního hnutí SPD na ústavní zakotvení práva na placení v hotovosti označila Fialova vláda za neopodstatněný a nadbytečný.