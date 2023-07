Median: ANO v červnu dosáhlo vrcholu podpory, lidovci klesli na dlouhodobé minimum

Hnutí STAN by dostalo podle průzkumu 5,5 procenta a TOP 09 pět procent hlasů. Sociálním demokratům by dala hlas čtyři procenta voličů. Zelení, komunisté, Trikolóra a Přísaha by získali shodně 2,5 procenta hlasů.

Voličské preference podle dosaženého vzdělání

ANO si udržuje vysokou podporu zejména mezi lidmi ve věku 65 a více let, jedná se celkem o 65 procent této skupiny. Je také nejčastější volbou mezi lidmi všech vzdělanostních stupňů kromě vysokoškolského (ZŠ, SŠ bez maturity i s maturitou).

Podíl voličů ANO a ODS ve věkové kategorii 35 až 44 let je shodně 21 procent. ODS je nejčastější volbou mezi nejmladšími voliči ve věku 18 – 24 let (24 procent), v kategorii 25 – 34 let dominují Piráti (28 procent). Voliči SPD jsou nejčastěji ve věku 55 – 64 let, jedná se o 27 procent z voličů SPD.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červnu 2023 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 58,5 procenta respondentů. Dalších 15 procent dotázaných účast zvažuje. Do průzkumu se zapojilo 1007 respondentů starších osmnácti let. Termín dotazování byl mezi 12. a 30. červnem. Statistická odchylka činí +/- 0,5 p. b. u malých stran až +/- 3,5 p. b. u největších stran.