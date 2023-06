Median: ANO v květnu zesílilo, sněmovní většinu by mělo s každou další stranou

Pod ní zůstala i v květnovém modelu KDU-ČSL, jíž Median přiznal čtyři procenta. Podobného zisku by dosáhla také nevládní SOCDEM (dříve ČSSD). „Překonání pětiprocentní hranice je u stran, které se kolem ní pohybují nejisté,“ upozornila agentura s tím, že se to týká zejména STAN, TOP 09, KDU-ČSL a SOCDEM. Statistická chyba totiž činí u menších stran půl procentního bodu, u větších až 3,5 procentního body.

Kromě lidovců a sociálních demokratů zůstali v květnovém modelu pod úrovní nutnou ke vstupu do sněmovny komunisté s 3,5 procenta, Trikolora s 2,5 procenta, Přísaha se dvěma procenty a ostatní strany, které by v součtu získaly tři procenta hlasů.

Kdyby případné volby dopadly tak, jak vyplývá z průzkumu Medianu, měla by nynější opozice v Poslanecké sněmovně docela pohodlnou většinu 108 hlasů, z toho 87 by náleželo ANO. Jak agentura upozornila, ANO by mohlo sestavit dvoučlennou koalici s kteroukoli další stranou, přičemž v součtu s ODS by mělo ústavní většinu.