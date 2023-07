Nedostatečná dopravní infrastruktura brzdí Česko v rozvoji, shodl se výbor. Na dálnice a železnice mají jít stovky miliard

Podle Kupky bude po roce 2026 nutné zvýšit investice do stavby dopravní infrastruktury na více než tři sta miliard korun ročně. V letošním roce Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) funguje s rozpočtem 150 miliard korun, který je dosud nejvyšší. Kupka také očekává zapojení soukromého sektoru do financování dopravní infrastruktury, využití evropských fondů nebo vydávání takzvaných zelených dluhopisů.

Zaměstnávání cizinců

Jurečka zdůraznil, že nedostatek pracovních sil limituje možnosti růstu českého hrubého domácího produktu. Pokud by se podařilo zaplnit chybějících dvě stě tisíc pracovních míst, přineslo by to navíc do rozpočtu dodatečných čtyřicet miliard korun, řekl. Vláda podle něj potřebuje přivést do Česka kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří volná místa zaplní.

„Potřebujeme efektivně, bezpečně a rychleji získávat lidi ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké,“ řekl Jurečka. Kromě tradiční spolupráce s postsovětskými státy zmínil Vietnam a Filipíny.