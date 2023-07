Místa ve školách má zajistit povinnost samospráv sledovat porodnost a migraci, navrhuje vláda

Podle záměru vlády by se maximální doba vyplácení rodičovské měla zkrátit ze čtyř na tři roky. Zaměstnavatel drží rodiči místo do tří let věku dítěte. Na rodičovskou chodí v Česku hlavně ženy. Nedostatek předškolních zařízení brzdí jejich návrat do práce.

Novela počítá také se změnou přijímání dětí do spádových školek. Ty mají podle nynějších pravidel tříleté děti brát přednostně, nově by měl být ve třech letech na místo nárok. Obce by mohly povinnost splnit i tak, že zajistí dětské skupiny.

Podle dvacet let staré unijní dohody z Barcelony měly členské státy zajistit už do roku 2010, aby do jeslí a školek mohla chodit třetina dětí pod tři roky a 90 procent dětí od tří let do nástupu do školy. Mělo to výrazně přispět k zaměstnanosti žen.

Loni se plán EU revidoval. Státy, kde je v zařízeních méně než pětina dětí pod tři roky, mají zvednout účast aspoň o 90 procent. Podle doporučení by školky mohlo navštěvovat 96 procent dětí od tří let do nástupu do školy. Podle podkladů k novele to pro Česko znamená zvednout podíl dětí do tří let v zařízeních ze šesti na 12 procent, u starších pak o dvacet procent.