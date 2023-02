Školky v Ústeckém kraji mají volná místa. Rodiče nechávají děti doma

Do děčínské školky nyní chodí přes sedmdesát dětí. Volná místa tam ale jsou. Pro děti od tří let i pro předškoláky. Jenže přesvědčit rodiče, aby děti přihlásili do školky, je někdy obtížné. Doma si je nechávají hlavně sociálně slabé rodiny. Často proto, že nemají peníze. Jsou bez práce a s exekucemi. Od pěti let je přitom předškolní docházka povinná.

„Sankcionovali jsme jednu rodinu od roku 2016 do současnosti, protože když nebudou posílat dítě do předškolního vzdělávání, jsou jim odebrány dávky,“ vysvětlila radní pro školství Ivana Poschová (SPD).

Naopak v Praze nebo v Brně řeší města opačný problém. Rodiče děti chtějí umístit, ale není kam. Často tak zapisují i ty tříleté, jen aby o místo v lokalitě nepřišli. Je to zejména tím, že v metropolích vyrůstají velké bytové domy, kam se stěhují stovky rodin. Nevzniká už ale občanská vybavenost.

Čím dříve do školky nastoupí, tím lepší výsledky mají děti ve škole. I proto je rok před zápisem povinný. Pokud dítě nenastoupí, rodina je stíhána za záškoláctví.