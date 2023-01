Obcím se nelíbí způsob rozdělování dotací na rozšiřování školek

Část pozemku za školkou v Úvalech u Prahy je vyhrazený pro novou přístavbu. „Bude se skládat ze dvou tříd a bude zhruba pro čtyřicet osm dětí,“ říká starostka Úval Markéta Rydvalová (nestr.).

Pár desítek míst navíc by obec potřebovala už nyní. Proto zažádala ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. A čeká, jestli ji dostane. „Pokud ne, máme opravdu velký problém. Počet obyvatel našeho města by se měl v následujících deseti letech skoro zdvojnásobit,“ poznamenala starostka. Podle ní se do Úval stěhují většinou mladé rodiny podobně jako do jiných obcí Středočeského kraje.