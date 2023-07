Od gastronomie třeba k zemědělství. Nabídka brigád vzrostla, zájem studentů klesá

Zájem studentů o brigády klesá. Přibývá lidí se stálým zaměstnáním

Zatímco dříve bývaly brigády hlavně doménou studentů, jejich zájem rok od roku klesá. Místa na dočasnou – ale i dlouhodobější – výpomoc obsazují častěji lidé, kteří mají stálé zaměstnání.

Kateřina Richtrová pracovala na poloviční úvazek jako asistent pedagoga v mateřské škole. Na pokrytí nezbytných nákladů jí příjem nestačil, musela si najít přivýdělek. „Jako asistent pedagoga bych nedostala práci na plný úvazek, a to ohodnocení je tak tristní, že to jinak nejde,“ říká.

Učí tak ještě dospělé angličtinu. Často vede on-line lekce. „Můžu si naplánovat, kolik kurzů a kdy chci a vlastně mi to vyhovuje tímto způsobem,“ dodává.

Místa na výpomoc potřebuje jazyková škola Skřivánek, kde působí, obsadit v průběhu celého roku. Externích spolupracovníků má skoro pět stovek. „Je to poměrně složité nabírat do takového specifického oboru. O to důležitější je pro nás potom si je udržet, co nejdéle je to možné,“ říká personální ředitelka Zuzana Gučíková.

Když řízení je vášeň

Ondřej M. rozváží zboží pro různé obchody, hlavně v Praze. Hledal ale ještě další uplatnění. Příležitostně proto pracuje jako kurýr. „Miluju řízení, takže to byl vlastně hlavní podnět toho, že se v tom chci zkusit dál probírat. Šel jsem do toho, že je tam flexibilita,“ přibližuje své pohnutky.

„Možná přes sedmdesát procent našich partnerských kurýrů je na této platformě díky přivýdělku. Drtivá většina našich kurýrů pracuje pod dvacet hodin týdně,“ říká manažer logistiky Woltu Richard Dirbák.

Firmy platí i za flexibilitu

Manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát k tomu dodává, že výdělky brigádníků rostou rychleji, než rostou mzdy v celé ekonomice. „Vlastně firmy musí, pokud hledají větší množství brigádníků na krátkou dobu, dát jakoby prémii za flexibilitu.“

Zhruba třetina všech nabídek brigád připadá podle personalistů na Prahu. Údaj může být ale zkreslený. V jiných regionech totiž hledají brigádníky častěji přes známé.