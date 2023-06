Nazvat svazky homosexuálů jinak než manželství podle Hilšera zkomplikuje právní systém

přehrát video Události, komentáře: Manželství pro všechny

Poslanecká sněmovna poslala do druhého čtení zákon, který by mohl umožnit párům stejného pohlaví vstupovat do manželského svazku. Zároveň je ve druhém čtení i návrh na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy. Jak ale podotkl senátor Marek Hilšer, tento druhý uvedený předpis má podstatně menší šanci projít legislativním procesem, protože by pro něj musela zvednout ruce třípětinová většina ve sněmovně i v Senátu. Naopak u manželství pro páry stejného pohlaví je šance na schválení větší, je ale možné, že se jejich svazek nakonec nebude nazývat manželství, i když by většina práv měla být shodná jako u svazku heterosexuálních párů.

Podle komentátora Info.cz Martina Schmarcze, který se netají konzervativními názory a výhradami proti tomu, aby se svazkům stejnopohlavních párů říkalo manželství, jde v tomto případě hlavně o důsledky v podobě adopcí dětí. V případě, že by homosexuální páry vstupovaly do manželství, měly by při adopcích přednost. „Jakmile zmizí ten název, zmizí problém, protože nebude přednostní možnost homosexuálních párů adoptovat děti,“ podotkl Schmarcz. Adopce dětí homosexuálními páry totiž spojil s tématem náhradního čili surogátního mateřství (odnošení embrya dítěte biologických rodičů náhradní matkou - pozn. red.), které zákon v Česku zatím nijak neupravuje. V souvislosti s tím je Schmarcz přesvědčen, že by svazky párů stejného pohlaví neměly být nazývány manželstvím. „Nemůžete povolit obchod s dětmi. Ještě nemáme zákon o náhradním mateřství. Pokud toto uděláme, tak v naší zemi toto není nějak regulováno, tak vy v podstatě umožníte libovolný obchod s dětmi,“ řekl. „Děti mají právo na své biologické rodiče a vy jim ho seberete,“ dodal. Podobně vnímá spor o manželství dvojic téhož pohlaví poslanec opoziční SPD Jan Síla. Ten zároveň obvinil homosexuální menšinu, že porušuje to, co její představitelé kdysi tvrdili. „Pamatuji si, že v roce 2006 protagonista LGBTQ komunity (…) prohlásil v televizi na přímý dotaz redaktorky – těsně před schválením registrovaného partnerství – že to je konečný požadavek této komunity, a už nebudou žádat osvojení ani adopci dětí v těchto rodinách,“ upozornil.

Před tím, aby se svazky párů stejného pohlaví i po narovnání práv nazývaly jinak než manželství, varoval senátor Hilšer. Nový termín podle něj hlavně vnese zmatek do právního řádu. „Když vytvoříte dva pojmy, musíte je zavést do právního systému. Čistě z pragmatického hlediska z toho vznikne řada problémů. Z hlediska práva by bylo lepší, kdyby se nezaváděly dva pojmy,“ poukázal. Odmítl, že by bylo vhodné spojovat problematiku práv párů stejného pohlaví a surogátního mateřství. „To, co teď řešíme, se netýká surogátního mateřství. To musíme u nás také řešit, ale vůbec se to netýká manželství jako takového,“ zdůraznil. Naopak podle něj často ani heterosexuální vztahy nedokážou děti správně vychovávat. „Co je důležité, je v zájmu státu, aby podporoval stabilní, pevné svazky. Je to i v zájmu konzervativců,“ konstatoval Hilšer. Proti spojování manželských svazků a náhradního mateřství se ohradila také herečka a tvář hnutí Jsme fér Anna Geislerová. Poukázala, že adoptovat děti mohou přednostně manželské páry již dnes a v souvislosti s náhradním mateřstvím jim toto privilegium nikdo nechce odebírat. „Adopce mají své zákony a danosti a neříkáme jim obchod,“ ohradila se proti interpretaci Martina Schmarcze. Míní, že debata o manželství homosexuálních párů „se vždy zvrtne v podivnou směsici dojmů, pocitů, konzervativních názorů, náboženství, tradice a vznikne z toho zvláštní mýtus o manželství a rodině, který nám brání, abychom byli lidské bytosti“. Manželství přitom podle ní lze vnímat jednoduše jako právní institut. „Řeší manželství jako smlouvu, jako ekonomická smlouvu, která má podmínky, když něco nevyjde, když to vyjde. Tak si říkám, proč nemůže být ta debata tak jednoduchá, exaktní,“ poznamenala Geislerová. Doufá však, že zákon zavádějící manželství pro stejnopohlavní páry nakonec projde. Připomněla, že v minulosti ženy nemohly volit, řídit auto nebo vzít do ruky skalpel. „Teď můžeme. To je vývoj. Věci se musí měnit, nemohou ustrnout,“ dodala.