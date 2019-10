Matriarchát? Ničemu nepomůže, ale muži by si měli zvyknout, že se kolem nich nekmitá, říká socioložka

Vezměte si, jak jim vadí Greta Thunbergová . Kolik nenávisti, posměchu a odsouzení se proti ní v Česku strhlo, a to napříč politickým spektrem. Proč? Že vůbec vyšla na veřejnost, že je mladá, že je holka, že se jí to daří? Není nakonec nejhorší to, že se jí něco daří?

Mužům dala existence pilulky najevo, že ne všechno mají pod kontrolou oni. Najednou se jim ženy postavily na roveň v téhle důležité součásti lidského života, v plození potomků. A vyrovnat se s tím, že ten druhý je rovný partner, to se spoustě mužů nepovedlo dodnes. Muži by rádi měli pod kontrolou všechno, co jde. Hodně toho ještě pod kontrolou mají.

Pilulka ženy osvobodila. Začalo to už debatami o kontrole početí, interrupcemi, ale jakmile žena dostala nástroj, jak zabránit otěhotnění, přestala být na muži tolik závislá. Od té chvíle už se to neustále zlepšovalo.

Antikoncepční pilulka je na trhu už šest dekád, její výzkum iniciovala Margaret Sangerová, od jejíhož narození letos v září uplynulo 140 let. Co přinesla pilulka ženám? A co mužům?

Zajímavě nastavené je to ve Skandinávii. Tam ženy neusilují o to, aby byly ve vedení jen ony. Ale usilují o poměr šedesát ku čtyřiceti, tedy aby těch druhých, ať už žen, nebo mužů, bylo vždy nejméně čtyřicet procent. Říkají tomu „od malé k velké menšině“, která už hraje významnou roli, dokáže se spojit. Tohle v zastoupení kolem dvaceti, pětadvaceti procent, jak to máme v politice u nás, nefunguje.

Co navrhujete? Jak zapojit ženy do politiky, do vedení podniků? Jednou z možností jsou kvóty.

Kdyby ženy převzaly vládu dnes, možná by to bylo ještě horší, než když vládnou muži. Řešení není ani v matriarchátu, ani patriarchátu, ale v rovných příležitostech.

Leda v nějaké fantazii. Pokud by šel vývoj tak, jak jde v Česku dnes, anebo by všechnu moc získaly ženy, které už tam nahoře jsou, tak by nám to moc nepomohlo. I když třeba práci ministryně Maláčové fandím, byla jsem součástí její rodinné komise a přijde mi skvělé, jak neustále přináší nová témata a nutí společnost přemýšlet o různých podobách rodiny. Taky Aleně Schillerové se podařilo prosadit se v tématech, která byla dosud vymezena mužům.

A ano, pak jsou skryté bariéry, o kterých se tolik nemluví, protože ty přesahují do partnerských vztahů a vyplývají ze socioekonomických podmínek. Když pomineme sexuální obtěžování, mluvíme o dělbě práce v rodině, při výchově dětí, o otázce volného času. Je to velmi důležité: podařilo se sice nastavit rovný přístup ke vzdělání, máme víc vysokoškolaček než vysokoškoláků ( i když doktorandek už je zase méně než mužů a směrem nahoru žen ubývá), ale v rodinách jsou péčí o děti, o starší generaci a domácími pracemi stále přetíženy ženy.

A přitom je ještě spousta bariér naprosto viditelná! Je to horší uplatnění v zaměstnání pro určité věkové kategorie nebo matky s malými dětmi. Nebo třeba rozdíl v platech mužů a žen , u nás je to 22 procent v neprospěch žen, a tím pádem nižší průměrné důchody. Pro mě je to nepřijatelné.

Feminismus měl různé fáze. Zjednodušeně se dá říct, že nejdřív se bojovalo za volební právo a přístup ke vzdělání, pak za možnost žen účastnit se veřejného a pracovního života, později za kontrolu početí a volbu vlastní životní dráhy. Dnes se bavíme o čtvrté vlně, jejímž tématem je sexuální a jiné zneužívání žen. Není pro mnoho lidí složité pochopit, o co jde, když to jsou problémy a bariéry na první pohled neviditelné?

Žádný volný čas

Kde vidíte při pohledu na půdorys českých domácností a vztahů největší problém?

Fungování vztahů a rodiny je otázka vyjednávání. To je ale pro ženy složité, hlavně když máte malé děti. Žena to má vždycky těžší. Když zůstane na rodičovské pět let, protože se to tak semele a má dvě děti, tak nakonec pečuje o tři – i o manžela. On si totiž zvykne na to, že žena všechno zajišťuje. A pro ženu je pak přechod do práce náročný.

Problém taky je, když se muž stane jediným živitelem rodiny. Fungování české rodiny je přitom dlouhodobě založeno na dvou platech. Už od padesátých let je to nutnost. Jeden je živitelský a ten druhý umožňuje rodině potřebný standard. A vždycky byl ten druhý nižší, protože to byl plat ženy, přestože byl nezbytný. Teprve on dal rodině nějakou úroveň.

Takže se počítalo s tím, že když má žena nižší plat, tak si to odpracuje v rodině péčí o děti, staré lidi, domácnost. Takhle vznikla takzvaná druhá zátěž. Ačkoliv se modely rodin proměnily, historicky i sociálně ukotvené stereotypy funkce a pozice ženy v práci i rodině přetrvávají.

Žena v určitém okamžiku přijde o veškerý volný čas. Zatímco muž přece chodí do práce, potřebuje si odpočinout, takže volný čas má, pak má ještě koníčky, které obvykle neodbourá, ani když přijdou děti. Neodvolá ty své volejbaly a fotbaly, aby byl doma s dětmi a žena si šla zacvičit. To se stává málokdy. Tohle je na ženách, musí si vyjednat alespoň osm hodin týdně času jenom pro sebe. Na ty má nárok každá žena.

Pokud ale žena odmítne založit rodinu nebo mít víc dětí, je označena za sobeckou, případně nešťastnou. Mužů se ale na zakládání rodiny ptá okolí mnohem méně, jak ukázal výzkum o bezdětnosti Hany Haškové.

To není fér. Založení rodiny je třeba si pořádně rozmyslet a vybrat si dobrého partnera. Jistě, nikdo není vědma, ale myslím, že tím, že ženy odkládají sňatek i vážné vztahy, mají daleko hlubší představu o tom, s kým chtějí žít. Věřím, že to může být lepší, než když se vdávaly v osmnácti, měly dvě tři děti – a konec. Myslím, že je dobře, že se to odkládá.

Jenže to má háček: muži odkládají i vážné partnerské vztahy a zakládání rodiny ještě víc než ženy. S vrstevnicemi vůbec nemají shodnou křivku: zatímco ženy už by chtěly mít s partnerem k sobě závazky, muži ještě ne. Pro ně je založení rodiny taková zátěž, že to rovnou odmítají.

Proč se o sobeckosti mluví v souvislosti s ženami, ale ne s muži?

Protože oni řeknou, že ještě nenašli tu pravou. Jenže oni ji najdou v každém věku, i ve čtyřiceti, padesáti, mnohem rychleji než ženy. Jsou tu biologické nerovnosti, a i když současné zdravotnictví je na dobré úrovni, přírodu v tomhle nepřekonáme. Jsem samozřejmě velmi opatrná v tom vnucovat mužům nebo ženám model rodiny, o který nestojí.

Výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR před třemi lety ukázal, že ženy tráví domácími pracemi a péčí o děti denně čtyři a půl hodiny a o víkendu o deset minut méně. Muži dvě a půl hodiny přes týden a o víkendu o čtvrt hodiny víc. Přestože je ten poměr tak nevýhodný, řada žen má pocit, že svoji dceru má vychovat hlavně jako hospodyni. Proč?

Některé matky mají, a myslím, že jde spíš o starší generaci, pocit, že musí svoji dceru připravit pro manžela. A myslí si, že nejvíc zabere, když bude dcera vařit a bude doma. Neuvažují vůbec o tom, že muži se taky změnili a že si klidně s radostí uvaří. Nehledě na to, že vnímavost mužů k perfektnosti úklidu je obecně velice nízká a náročnost péče o děti vůbec nedokáží vyhodnotit, když ji sami nikdy nevykonávali. Ve výsledku ničemu z toho nepřikládají žádnou hodnotu. Z těchto a dalších důvodů je taková výchova pro dceru životně ohrožující a nebezpečná.